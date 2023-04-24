Экономист объяснил снижение курса доллара

«Но говорить о том, что эта тенденция на укрепление рубля такая долгосрочная, пока преждевременно. Скорее всего, ближайшие две-три недели можно говорить только о стабилизации рубля вокруг цифры в восемьдесят один. Может быть, речь пойдёт и о некотором укреплении, но это ещё надо будет посмотреть на цифры ближайших нескольких дней. Но пока это похоже на прекращение тенденции к удешевлению рубля вследствие того, что наша экономика и наши предприниматели прекратили свою инертную паузу и приступили к делам и развитию бизнеса», — заключил собеседник RT.