Польша не хочет пускать в ЕС целый список украинских продуктов

Отмечается, что на состоявшемся онлайн-совещании Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Болгарии с заместителем руководителя ЕК, еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом , не удалось достичь конкретных договоренностей. Участники переговоров вдвигают разные требования.

Так, Польша призывает дополнить список такими продуктами, как фрукты, яйца, мясо птицы, сахар и мед. Болгария согласна ограничить перечень мукой и маслом, а Венгрия - мясом птицы, медом и мукой.

В ходе совещания был согласован общий перечень, однако он оказался чересчур объемным. Домбровскис заявил, что разочарован результатами, подчеркнув, что такое расхождение во мнениях еще раз показало разобщенность стран. Переговоры на эту тему будут продолжаться, и, если оперативное соглашение не удастся достигнуть, то возможны переговоры на более высоком политическом уровне.