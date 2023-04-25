Деньги россиян зависли в Белоруссии

Российские инвесторы второй месяц не могут получить свои выплаты по белорусским еврооблигациям, которые официально были погашены еще 28 февраля. Несмотря на многочисленные жалобы, в Минске отказываются отвечать на вопрос, когда конкретно переведут деньги. Об этом со ссылкой на письмо инициативной группы в адрес министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова пишут «Ведомости».

В начале марта объем средств россиян, зависших в республике, оценивался в 500 миллионов долларов. Это больше половины выпуска на 800 миллионов долларов, к которому был прибавлен купон на 27,5 миллионов долларов. В те же сроки белорусский Минфин заявил о выплате дохода по трем выпускам на 57,2 миллиона рублей, которые также не дошли до инвесторов.

Как говорится в письме, по телефону горячей линии ведомства не могут дать информации по поводу того, сколько еще будут удерживать средства. Представители Минфина утверждают, что процесс согласования выплат в правительстве продолжается.

Авторы обращения просят Селиверстова либо оказать содействие в этом вопросе, либо дать какой-то план и сроки по погашению инструмента, поскольку инвесторы терпят значительные убытки.

При этом Банке России, который знает о проблеме, напоминают, что порядок выплат, установленный в Белоруссии, подразумевает идентификацию держателей в белорусских финансовых организациях. В ЦБ утверждают, что проводят консультации с Минфином Белоруссии, но какое-то решение может принять только белорусское ведомство.

Замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кайко с представителем совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) пообещал, что после разрешения совета министров республики средства смогут зачислять напрямую в российские банки.