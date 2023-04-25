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Курс евро поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года

В начале торгов 25 апреля курс рубля к доллару и юаню остается практически без изменений, при этом фиксируется его снижение относительно доллара. Это следует из данных онлайн-торгов Московской биржи.

На открытии торгов курс евро подскочил до 95 рублей
© РИА Новости

В первые минуты торгов евро поднимался до 95,83 рубля, что является самым высоким показателем с 29 марта 2022 года. Позднее курс вернулся на уровень ниже 90 рублей. По данным на 07:40 курс европейской валюты держится на уровне 89,98 рубля. При этом курс доллара составляет 81,4 рубля, а юаня — 11,78.

Ранее экономист Денис Ракша допустил рост курса доллара до ста рублей в будущем. Однако, по мнению эксперта, такое развитие событий едва ли возможно в рамках горизонта планирования. При этом в текущем месяце, пояснил специалист, снижение курса рубля объясняется эмоциональной реакцией рынка, не связанной с долгосрочными тенденциями.

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