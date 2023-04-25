$81.55+0.2890.03+0.57

Маск оценил перспективы доллара

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что применение доллара в роли санкционного средства приведёт к тому, что валюту перестанут использовать в мире.

Таким образом Маск ответил на пост в Twitter, в котором автор заявил об ускорении отказа мировой экономики от доллара.

«Если вы вепонизируете (используете как оружие) валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования», – написал он.

Отметим, что в посте, на который ответил Маск, было сказано, что доля доллара в мировых расчетах упала до 55% в 2020 году, хотя в 2001-м она составляла 73%. А после введения антироссийских санкций доля доллара упала уже до 47%.

Спрогнозирован курс доллара выше 200 рублей в 2025 году

Ранее Илон Маск основал компанию в области искусственного интеллекта, хотя незадолго до этого призывал отказаться от развития этой сферы.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий