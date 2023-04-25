Маск оценил перспективы доллара

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что применение доллара в роли санкционного средства приведёт к тому, что валюту перестанут использовать в мире.

Таким образом Маск ответил на пост в Twitter, в котором автор заявил об ускорении отказа мировой экономики от доллара.

«Если вы вепонизируете (используете как оружие) валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования», – написал он.

Отметим, что в посте, на который ответил Маск, было сказано, что доля доллара в мировых расчетах упала до 55% в 2020 году, хотя в 2001-м она составляла 73%. А после введения антироссийских санкций доля доллара упала уже до 47%.