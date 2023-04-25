Цены на нефть резко снизились

В ходе торгов во вторник, 25 апреля, стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель, потеряв 2,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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В нижней точке цена июньских фьючерсных контрактов достигала 80,35 доллара за баррель. К моменту публикации материала котировки отскочили от минимума почти на доллар. Параллельно нефть марки WTI на минимуме доходила до 76,56 доллара за баррель, потеряв в стоимости около 2,3 процента. На момент написания материала WTI торговалась на уровне 77,4 доллара за баррель.

Эксперты MarketWatch США. Предпосылкой стала публикация отчетности крупного банка страны First Republic — кредитная организация обнародовала результаты первого квартала года, согласно которым объем депозитов банка снизился более чем на 40 процентов, до 104,5 миллиарда долларов в конце этого периода. На этом фоне акции банка обвалились за день почти на 33 процента, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.