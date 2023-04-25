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Цены на нефть резко снизились

В ходе торгов во вторник, 25 апреля, стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель, потеряв 2,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на нефть резко снизились
© Lenta.ru

В нижней точке цена июньских фьючерсных контрактов достигала 80,35 доллара за баррель. К моменту публикации материала котировки отскочили от минимума почти на доллар. Параллельно нефть марки WTI на минимуме доходила до 76,56 доллара за баррель, потеряв в стоимости около 2,3 процента. На момент написания материала WTI торговалась на уровне 77,4 доллара за баррель.

Эксперты MarketWatch США. Предпосылкой стала публикация отчетности крупного банка страны First Republic — кредитная организация обнародовала результаты первого квартала года, согласно которым объем депозитов банка снизился более чем на 40 процентов, до 104,5 миллиарда долларов в конце этого периода. На этом фоне акции банка обвалились за день почти на 33 процента, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

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Последний раз стоимость нефти Brent снижалась до 81 доллара за баррель 20 апреля, резко упав с относительно высоких показателей в начале месяца. Котировки подскочили на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Однако предыдущие две недели из-за опасения по поводу состояния мировой экономики и, соответственно, спроса, нефть дешевела.

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