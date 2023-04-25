Лавров: переход к расчетам в национальных валютах не остановить

"Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим. И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ), со Всемирным банком - это большой вопрос", - сказал глава МИД РФ.