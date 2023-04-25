Лавров: переход к расчетам в национальных валютах не остановить

Лавров заявил, что переход к расчетам в национальных валютах не остановить
Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара уже не остановить. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.
"Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами", - заявил Лавров.
"Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим. И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ), со Всемирным банком - это большой вопрос", - сказал глава МИД РФ.
Ранее власти Индонезии заявляли, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют переход к расчетам в местной валюте. Также сообщалось, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) рассматривают возможность создания единой валюты для снижения зависимости от доллара.