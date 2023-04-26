Рынок потребительского кредитования восстановился после провала 2022 года, в 2023 году объем выдачи ипотечных и автокредитов станет рекордным. Об этом заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, передает «Коммерсант».

Согласно его данным, в первом полугодии выдача ипотеки достигнет 2,76 трлн рублей, а ипотечный портфель - 16,59 трлн рублей, что на 46% и 5% соответственно выше значения первого полугодия 2022 года. Также показатели превышают значения 2021-го - на 2% и 9,5% соответственно.

В ВТБ ожидают, что кредитная организация выдаст ипотечных займов на 536 млрд рублей по итогам шести месяцев. Это на 24% больше, чем год назад, и на 4%, чем за также же период 2021-го. Также прогнозируется, что по итогам года показатель достигнет 1,1 трлн рублей.

Однако эксперты не считают, что картина на рынке будет столь позитивной. В частности, в «Эксперт РА» ожидают снижения платежеспособного спроса в ипотечном сегменте. Это, как полагают там, приведет к замедлению динамики выдач.

Тормозить ипотечный рынок будут разные факторы, говорят в компании. В частности, там указали на завышенную стоимость жилья, противодействие Банка России ипотечным программам от застройщиков по околонулевым ставкам с еще более завышенной стоимостью объектов, высокую степень удовлетворенности платежеспособного спроса, изменение условий льготных программ.

«В сегменте автокредитования восстановление более вероятно с учетом активных действий по изменению структуры импорта в разрезе марок авто», - приводит издание слова управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова.