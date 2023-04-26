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Казахстанская биржа решила сегрегировать счета граждан России и Белоруссии

Счета граждан России и Белоруссии необходимо принудительно отделить от счетов всех прочих клиентов на брокерском обслуживании. Требование о сегрегации к казахстанским брокерам выдвинула Казахстанская фондовая биржа (KASE), в противном случае у них могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает брокер Halyk Finance.

Казахстанская биржа решила сегрегировать счета граждан России
© Unsplash

Такая мера касается ценных бумаг, номинированных в валюте, отличной от тенге, а также инструментов, которые проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream.

Брокер предупреждает, что сегрегация начнется с 1 мая, после чего возможно будут задержки в расчетах по сделкам на KASE. Это, в свою очередь, грозит дефолтом и штрафам со стороны биржи. Чтобы избежать такой угрозы, Halyk Financ собирается закрыть для россиян и белорусов доступ к сектору KASE Global и иным инструментам, по которым пройдет сегрегация.

В конце прошлого года Центральный депозитарий Республики Казахстан (ЦДРК) сообщал о подготовке к переводу части активов, зачисленных на счета российских и белорусских клиентов, на специализированные счета номинального держания в Euroclear. Перед этом Евросоюз ввел санкции в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). Эксперты объясняли, что сбор счетов в одну группу позволяет европейскому депозитарию, на чьи счета уходят евробонды.

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Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова рассказала, что банки и финансовые организации республики значительно усилили контроль за возможными способами обхода западных санкций в отношении России. По ее словам, Казахстан тщательно следит, чтобы его банковская система не стала хабом для обхода санкций при проведении торговых операций.

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