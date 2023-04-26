Экономист рассказал, как турецкая пошлина повлияет на продажи украинского зерна

Внедряя пошлину в размере 130 процентов для украинского зерна и иных видов круп, Турция пытается выровнять цены на внутреннем и внешнем рынках. А также защитить свое сырье от конкуренции, которую составляет украинская более дешевая продукция. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

© вечерняя москва

Очевидно, что украинское зерно дешевле турецкого и Анкаре невыгодно, чтобы оно заполняло ниши, которые предназначены для своей продукции, объяснил спикер.

Видео дня

— Такой шаг нужен еще и в связи с непростой логистикой украинского зерна, — пояснил Холод. — Это затрудняет ее реализацию, и в итоге продукция Украины оседает в Турции. Ее нужно реализовывать, и в связи с низкой ценой она активнее продается, чем турецкий аналог.

Более того, данная ситуация может отразиться в том числе и на продаже российского зерна и иной крупы, которая поставляется в Турцию.

— Конечно, в гонке за выгодой Анкара будет создавать более благоприятные условия для своего рынка. Пошлина в размере 130 процентов нужна, чтобы выровнять ситуацию со своим зерном на внутреннем и внешнем рынке. Ей нужно, чтобы турецкая продукция тоже реализовывалась, а не застаивалась, — уточнил спикер.

Собеседник «ВМ» отметил, что итогом таких условий станет нежелание Украины сотрудничать и ей придется искать новые каналы продаж своего сырья, ведь те условия, которые предлагает Турция, грозят ей потерей доходности.

Холод напомнил, что украинское зерно в силу политических обстоятельств имело отдельные ставки для таможенного прохождения.

— Для украинского зерна были созданы тепличные условия, что улучшало шансы на реализацию как на турецком, так и на иностранном рынке. Даже Россия, чье сырье по поставкам лидирует в Турции, не могла похвастаться такой высокой продажей, — продолжил экономист.

Теперь рынок меняется, для Украины условия иные, менее выгодные. Соответственно, ей придется либо соглашаться на них, либо искать новые пути вывода своего зерна.