СМИ: Еврокомиссия запретит импорт подсолнечного масла с Украины

Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины, но транзит этого продукта будет разрешен, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает польская радиостанция RMF FM.

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Телус подчеркнул, что союзники не откажутся от предпринятых шагов, если не получат «соответствующих инструментов» для того, «чтобы польские фермеры были в безопасности» в вопросах, связанных с торговлей украинскими товарами.

Польские власти также намерены запретить ввоз из Украины муки, сахара и меда, замороженных фруктов, яиц, мяса, молочных продуктов, яблочного сока и яблочного концентрата.

Ранее Еврокомиссия согласилась с запретом на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.