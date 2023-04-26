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RMF FM: Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины

Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины, но транзит этого продукта будет разрешен, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает польская радиостанция RMF FM.

СМИ: Еврокомиссия запретит импорт подсолнечного масла с Украины
© газета.ру

Телус подчеркнул, что союзники не откажутся от предпринятых шагов, если не получат «соответствующих инструментов» для того, «чтобы польские фермеры были в безопасности» в вопросах, связанных с торговлей украинскими товарами.

Польские власти также намерены запретить ввоз из Украины муки, сахара и меда, замороженных фруктов, яиц, мяса, молочных продуктов, яблочного сока и яблочного концентрата.

Ранее Еврокомиссия согласилась с запретом на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Венгрия подчеркнула, что сохранит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины.

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