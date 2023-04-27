Аргентина решила заменить доллар на юань в импорте из Китая

Аргентинская сторона намерена оплачивать китайский импорт в юанях, заявил министр экономики страны Серхио Масса в среду.

Аргентинские власти вместе с послом Китая Цзоу Сяоли и бизнесменами активируют своп, что даст возможность оплачивать импорт из КНР в юанях, и заместить 1,04 млрд долларов в апреле и 790 млн начиная с мая, заявил Масса в Twitter, передает ТАСС.

По его словам, самая сильная в истории страны засуха заставила сократить экспорт на 15 млрд долларов, из-за чего пришлось сохранять резервы для поддержания уровня импорта материалов и товаров, играющих ключевую роль для экономической деятельности и производства.

Замена долларов на юани позволит дать «больше свободы» и укрепит резервы Аргентины, заключил министр.