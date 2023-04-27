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1 час назад

Грузинская валюта побила пятилетний рекорд по отношению к доллару

ТАСС

Национальный банк Грузии повысил курс лари, установив его на 28 апреля на уровне 2,49 лари за доллар. Таким образом, национальная валюта достигла показателя 2018 года.

Грузинская валюта побила пятилетний рекорд по отношению к доллару
Фото: ТАССТАСС

В последний раз лари доходил до отметки 2,49 за $1 в январе 2018 года. Несмотря на ревальвацию валюты, в республике по-прежнему сохраняется высокий показатель инфляции. По данным Национальной службы статистики Грузии, в марте текущего года она составила 5,3% в годовом исчислении.

Из-за роста потребительских цен Нацбанк Грузии сохраняет высокий уровень ставки рефинансирования - 11% годовых. Регулятор планирует пересмотреть ее 10 мая.

Грузинский лари укрепляется с 2022 года. Ряд экономистов считает, что это связано с массовым притоком россиян, переводом денег из РФ, а также с отказом грузинского правительства вводить санкции против РФ. Как ранее сообщали в Нацбанке Грузии, объем денежных переводов из России в республику за первые три месяца 2023 года составил 678,5 млн долларов, что почти в 10 раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Россия находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию.

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