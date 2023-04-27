Грузинская валюта побила пятилетний рекорд по отношению к доллару

В последний раз лари доходил до отметки 2,49 за $1 в январе 2018 года. Несмотря на ревальвацию валюты, в республике по-прежнему сохраняется высокий показатель инфляции. По данным Национальной службы статистики Грузии, в марте текущего года она составила 5,3% в годовом исчислении.

Грузинский лари укрепляется с 2022 года. Ряд экономистов считает, что это связано с массовым притоком россиян, переводом денег из РФ, а также с отказом грузинского правительства вводить санкции против РФ. Как ранее сообщали в Нацбанке Грузии, объем денежных переводов из России в республику за первые три месяца 2023 года составил 678,5 млн долларов, что почти в 10 раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Россия находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию.