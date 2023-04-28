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Названа самая торгуемая валюта на российском рынке

Доллар назвали самой торгуемой валютой на российском рынке. Его доля в общем обороте спот-рынка вновь составила более 40%», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистические данные Московской биржи (Мосбиржи).

Так, американская валюта превысила биржевые объемы торгов юанем по данному показателю.

Ситуация вызвана несколькими факторами. Речь идет о более активной скупке валюты иностранными фирмами, которым правительство РФ выдало разрешение на выход из российских проектов. В частности, это британский нефтегазовый концерн Shell, который получил одобрение от властей РФ на продажу собственной доли в проекте «Сахалин-2» (27,5%) компании «НОВАТЭК» за 94,8 млрд руб.

В третий раз за неделю объем торгов долларом превысил объем торгов юанем. По итогам торгов 27 апреля данный показатель достиг почти 91 млрд рублей.

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Объем операций с американской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже оценивается почти в 91 млрд рублей.

«Это сопоставимо с показателем среды и на 3 млрд руб. выше результата по китайской валюте», — говорится в материале.

Ранее РБК сообщил, что представители российского бизнес-сообщества заявили о трудностях с займами в китайских юанях на средние или длительные сроки (3-5 лет).

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