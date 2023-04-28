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49 минут назад

Курс евро упал ниже 89 рублей

Лера Букина

Рубль укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс евро в пятницу опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11.40 мск курс евро падал на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее снижался до 88,9875 рубля. Курс доллара демонстрировал падение на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,69 рубля.

Ранее доллар назвали самой торгуемой валютой на российском рынке. Как писала газета «Коммерсант», ссылаясь на статистические данные Московской биржи (Мосбиржи), его доля в общем обороте спот-рынка вновь составила более 40%». Так, американская валюта превысила биржевые объемы торгов юанем по данному показателю.

Названа самая торгуемая валюта на российском рынке

До этого заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков банка от депозитов в американской и европейской валютах. По его словам, процесс займет 2-2,5 года. Печатников отметил, что доля рублей и юаней в розничных пассивах банка может достигнуть к концу года 93%.

Рынки,Банк ВТБ,Московская биржа,
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