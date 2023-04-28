Курс евро упал ниже 89 рублей

Рубль укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс евро в пятницу опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11.40 мск курс евро падал на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее снижался до 88,9875 рубля. Курс доллара демонстрировал падение на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,69 рубля.

Ранее доллар назвали самой торгуемой валютой на российском рынке. Как писала газета «Коммерсант», ссылаясь на статистические данные Московской биржи (Мосбиржи), его доля в общем обороте спот-рынка вновь составила более 40%». Так, американская валюта превысила биржевые объемы торгов юанем по данному показателю.