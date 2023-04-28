Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке укреплением

Позиции рубля в пятницу днем укрепляются после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента. Курс доллара упал ниже 80 рублей, евро - ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Регулятор сохраняет ставку на этом уровне уже в пятый раз подряд.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что темпы прироста цен ускорились с конца 2022 года, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания россиян снизились. При этом они остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

В связи с ростом инфляционного давления Центробанк на ближайших заседания оценит целесообразность повышения ключевой ставки на уровне в 4% в 2024 году.