Банки к лету повысят ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки в преддверии летнего сезона подготовили для клиентов ряд специальных предложений, например, вклады по повышенным ставкам до 10% годовых, следует из опроса "РГ" кредитных организаций.

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Согласно индексу доходности вкладов по данным "Финуслуг", средние ставки по депозитам на три месяца в топ-50 банков в настоящее время составляют 6,75%, на шесть месяцев - 7,19%, на год - 7,58%.

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"С начала года ставки практически не изменились. При этом на сегодняшний день ставки по долгосрочным вкладам остаются выше уровня ключевой ставки, а индекс доходности вкладов сроком более одного года вырос намного сильнее - на 0,36 процентных пункта - и составил 8,39% (с учетом предложений для новых клиентов)", - комментирует Игорь Алутин, управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи.

Максимальные ставки на рынке достигают 8,6% по вкладам до года, 11% - по долгосрочным депозитам. То есть банки учитывают вероятность повышения ключевой ставки в перспективе, отмечает он. Напомним, что в пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но не исключил ее повышения в дальнейшем.

В пресс-службе ВТБ указали, что банк увеличил до 10% ставку по накопительному счету "Сейф". Повышенная доходность действует в течение первых трех месяцев для клиентов, впервые открывающих такой счет. Доход в размере 10% годовых начисляется ежемесячно на минимальный остаток на счете до 1 млн рублей. При размещении средств свыше 1 млн рублей ставка составит 5% годовых. С четвертого месяца и далее, а также при открытии последующих счетов ставка также составит 5% годовых.

Банк "Зенит" также подготовил ряд предложений для розничных клиентов в преддверии летнего сезона. В частности, запустил новый сезонный вклад "Сириус" с максимальной доходностью 10% годовых. Клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тысяч рублей на срок 732 или 1 100 дней. При досрочном расторжении вклада после 1 года действует льготная ставка 8% годовых.

В пресс-службе МКБ пока конкретных предложений не озвучили, отметив, что не исключают ввода акций с улучшенными условиями для клиентов.

"Внимательно следим за рынком", - указали в кредитной организации.

Экспобанк с 11 мая планирует к запуску новый вклад "Надежный максимум" со ставкой до 7,7% годовых в рублях и 1,8% годовых в юанях. По вкладу увеличенные ставки для зарплатных клиентов, пенсионеров, держателей пакета банковских услуг или держателей премиальных карт Mir Supreme.

"Мы ожидаем увеличения спроса на вклады в юанях со стороны как физических, так и юридических лиц. Рынку необходимо все большее количество юаней, которые практически полностью заместили традиционные валюты в международных расчетах. К тому же, доверие со стороны физлиц к китайской валюте растет", - отметили в Экспобанке.

Почта Банк предлагает к летнему сезону пополняемый вклад "В десяточку" со ставкой до 10% годовых. На повышенную ставку могут рассчитывать клиенты, регулярно совершающие покупки по карте банка, а также те, кто впервые переведет в банк пенсию.