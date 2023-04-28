Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии

«Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу... указа международных договоров... с государствами, не включенными в... перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации... недружественные действия», – сказано в тексте документа.