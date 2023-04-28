Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает поставки нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен, если соответствующие договоры были заключены до 1 февраля. Текст указа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки затронут указ президента об ответных мерах, который стал ответом на принятие потолка цен на российскую нефть рядом иностранных государств.
«Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу... указа международных договоров... с государствами, не включенными в... перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации... недружественные действия», – сказано в тексте документа.
5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть из России, котоый был установлен странами Евросоюза. 31 января 2023 года Россия применила ответные меры и запретила продажи нефти тем странам, которые решили соблюдать установленные ограничения.