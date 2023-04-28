Власти РФ решили скрыть статистику по добыче нефти и газа

«Приостанавливается до 1 апреля 2024 года предоставление и распространение официальной статистической информации в отношении видов продукции и экономической деятельности по перечням согласно приложениям №1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства или заместителей председателя правительства РФ», — говорится в документе.