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50 минут назад

Аналитики назвали причины роста курса рубля

Майк Габриелян

Российские аналитики назвали факторы, ведущие к росту рубля. Об этом сообщает BFM.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что нацвалюта реагирует на ситуацию с ликвидностью. Из-за низкой ликвидности рынка крупные сделки могут влиять на курс.

Также аналитики говорят, что имеются и другие факторы в пользу укрепления российской валюты. Например, ЦБ улучшил прогноз по российской экономике и заявил, что инфляционные ожидания населения снижаются.

Рубль укрепился к доллару и евро после решения ЦБ по ставке

Кроме того, Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

Возможные дополнительные изъятия из нефтяной отрасли также приведут к увеличению предложения валюты на рынке.

Играет роль и инициатива Минфина о введении единого лимита на покупку валюты при уходе зарубежных компаний из России.

Краткосрочно на рубль могло повлиять и завершение налогового периода.

Ранее стало известно, что лишь 14% россиян готовы полностью перейти на цифровой рубль.

Рынки,Наталия Орлова,Банк России,Альфа-банк,
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