Аналитики назвали причины роста курса рубля

Российские аналитики назвали факторы, ведущие к росту рубля. Об этом сообщает BFM.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что нацвалюта реагирует на ситуацию с ликвидностью. Из-за низкой ликвидности рынка крупные сделки могут влиять на курс.

Также аналитики говорят, что имеются и другие факторы в пользу укрепления российской валюты. Например, ЦБ улучшил прогноз по российской экономике и заявил, что инфляционные ожидания населения снижаются.

Кроме того, Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

Возможные дополнительные изъятия из нефтяной отрасли также приведут к увеличению предложения валюты на рынке.

Играет роль и инициатива Минфина о введении единого лимита на покупку валюты при уходе зарубежных компаний из России.

Краткосрочно на рубль могло повлиять и завершение налогового периода.