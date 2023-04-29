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Эксперт спрогнозировала курс доллара и евро

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что валютный рынок внимательно следит за политикой Банка России. В частности, добавила она, сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% было воспринято участниками рынка как важный сигнал, пишет «Лента.ру».

«Сигнал Центрального банка считывается как достаточно жесткий», - уточнила Орлова.

Эксперт напомнила, что 1,5 недели назад помощник главы России Максим Орешкин допустил снижение ставки на фоне текущей низкой инфляции. По ее словам, ожидалось, что ЦБ после этого заявления снизит ставку.

Банк России не снизил ставку, но после заседания впервые с начала апреля курс доллара упал ниже 80 рублей, евро - ниже 87, заметила Орлова.

Этот курс (в районе 80 рублей за доллар) с высокой долей вероятности не будет сильно меняться, отметила аналитик. Она уточнила, что стоимость валюты в ближайшие два месяца будет зависеть от ряда факторов, в том числе, новых санкций и цен на нефть.

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