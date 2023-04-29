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Eni предрекла улучшение ситуации на газовом рынке Европы к лету

Итальянская энергокомпания Eni считает, что летом на европейском газовом рынке ситуация будет лучше и не станет такой напряженной, как было годом ранее. Об этом заявил директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто в ходе телеконференции, передает ТАСС.

Eni предрекла улучшение ситуации на газовом рынке Европы к лету
© Газета.ru

«Очевидно, что лето должно быть менее критичным и напряженным, чем в прошлом году. Что касается зимы, то тут немного сложнее сказать, потому что погода в Европе, а также погода во всем мире, может измениться и повлиять на общую ситуацию», — отметил Синьоретто.

По его словам, зимой ситуация на газовом рынке будет куда более изменчивой, чем летом. При этом Европа встретит лето с большими запасами по сравнению с показателями 2022 года. Это, в свою очередь, влияет на цены и сглаживает их.

30 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Венгерской торгово-промышленной палате заявил, что Европа из-за санкций против России переплачивает за газ в семь раз по сравнению с США, и в три раза за электричество по сравнению с Китаем.

До этого глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер заявил, что германские газовые хранилища возможно заполнить к следующей зиме без поставок газа из России.

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