В Молдавии потребовали ввести запрет на импорт украинской продукции
Представители молдавской ассоциации «Сила фермеров» потребовали временно запретить импорт украинской сельхозпродукции, пишет «Прайм».
Если правительство не примет необходимые меры, не приостановит импорт украинских подсолнечника, рапса, кукурузы, пшеницы, то молдавские мелкие и средние фермеры разорятся, подчеркнули аграрии.
По их словам, отрасль на фоне международной повестки затронута серьезным кризисом. Бесконтрольные поставки украинской сельхозпродукции углубляют его еще сильнее, отметили фермеры.
Кроме того, представители ассоциации потребовали ускорить переговоры с Евросоюзом по компенсациям.