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В Молдавии потребовали ввести запрет на импорт украинской продукции

Представители молдавской ассоциации «Сила фермеров» потребовали временно запретить импорт украинской сельхозпродукции, пишет «Прайм».

В Молдавии потребовали ввести запрет на импорт украинской продукции
© globallookpress.com

Если правительство не примет необходимые меры, не приостановит импорт украинских подсолнечника, рапса, кукурузы, пшеницы, то молдавские мелкие и средние фермеры разорятся, подчеркнули аграрии.

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По их словам, отрасль на фоне международной повестки затронута серьезным кризисом. Бесконтрольные поставки украинской сельхозпродукции углубляют его еще сильнее, отметили фермеры.

Кроме того, представители ассоциации потребовали ускорить переговоры с Евросоюзом по компенсациям.

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