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Эксперт рассказал о рисках снижения добычи нефти ОПЕК+

В 2024 году на мировом рынке энергоресурсов может возникнуть дефицит нефти, рассказал аналитик Андрей Маслов. Он добавил, что это произойдет в том случае, если государства ОПЕК+ продолжат политику по снижению ее добычи, пишет РИА «Новости».

Напомним, что страны организации взяли обязательства по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Кроме того, члены альянса в апреле анонсировали дополнительное добровольное уменьшение добычи сверх заявленных квот - еще на 1,66 млн баррелей в сутки.

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Маслов пояснил, что страны ОПЕК+ ориентируются на тренды мировой экономики. В том случае, если прогнозы по развитию будут неблагоприятными, политика альянса с высокой долей вероятности не изменится.

По его мнению, это приведет в 2024 году к временному дефициту предложений на рынке энергоресурсов.

Аналитик «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин пояснил, что при добыче нефти в прежних объемах на рынке мог образоваться профицит в размере около 0,6 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ позволит избежать этого, добавил он.

Вместе с тем, по оценке эксперта, большого дефицита энергоресурса не ожидается. Действия ОПЕК+ будут частично нивелированы за счет увеличения добычи в США и Канаде.

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