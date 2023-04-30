В Турции анонсировали "отличные новости о нефти"
С экстренным сообщением выступил в воскресенье министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Он заявил, что в ближайшее время поступит информация об обнаружении в стране новых запасов нефти. Об этом пишет издание Milliyet.
«Очень скоро мы сможем сообщить отличные новости о нефти», - заявил министр.
При этом он не стал раскрывать данные, где нашли нефть и каковы ее запасы.
В прошлом декабре президент Турции заявил, что в провинции Мардин нашли нефтяное месторождение в 150 млн баррелей. Его стоимость примерно 12 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Турция начала добычу газа в Чёрном море.