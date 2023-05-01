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Часть стран ОПЕК+ начала снижать добычу нефти

Несколько государств, являющихся участниками соглашения ОПЕК+, начали с мая добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца нынешнего года. При этом общий объем снижения производства должен составить 1,66 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Часть стран ОПЕК+ начала снижать добычу нефти
© Eric Gay/AP

О намерении дополнительно ограничить добычу объявили следующие страны ОПЕК+: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон. Россия продлила до конца года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки от средних февральских значений.

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Добровольное снижение производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+, направленному на сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что решение о снижении суточного объема нефтедобычи рядом стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, может спровоцировать в 2024 году временный дефицит топлива на мировом энергетическом рынке.

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