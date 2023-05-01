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Стало известно о подорожании одежды и обуви после ухода иностранных брендов

Цены на одежду, обувь и аксессуары после ухода иностранных брендов из России выросли на 30 процентов. Отмечается рост цен также и в бюджетном сегменте. Об этом стало известно изданию Forbes.

Стало известно о подорожании одежды и обуви после ухода иностранных брендов
© Lenta.ru

Такие данные по рынку приводит генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Главными причинами подорожания стали сложности с логистикой и уменьшение скидок, считает генеральный директор агентства по масштабированию фэшн-брендов «Штаб» Станислава Нажмитдинова. Также на рынке наблюдаются сложности с персоналом и производством, в том числе зафиксирован дефицит швей.

Однако вместе с этим отмечается рост продаж таких магазинов, как «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari. По оценке FCG, их продажи выросли на 10-20 процентов, у дисконтных сетей — на 15-25 процентов.

Ранее стали известны цены на одежду заменившего Zara бренда в России. По биркам видно, что одежду отшивали в Камбодже, Пакистане, Турции и Китае. Также можно заметить, что ценники остались прежними. Например, стоимость джинсов составляет 3,3 тысячи рублей, топов — 1,6 тысячи рублей, жакетов — 8,9 тысячи рублей, а платьев — 3,6 тысячи рублей.

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