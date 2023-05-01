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Индия намерена прекратить экспорт сахара

Власти Индии намерены наложить запрет на поставки сахара другим государствам. Осведомленный источник в правительстве страны рассказал телеканалу Wion, что такое решение связано со снижением объемов производства сахара и потребностью в предотвращении инфляционного давления перед грядущими выборами в 2023 и 2024 годах, передает Общественная служба новостей.

Индия намерена прекратить экспорт сахара
© РИА Новости

По словам источника, сейчас Индия обладает достаточными запасами сахара, чтобы удовлетворить ожидаемый внутренний потребительский спрос в 27,5 миллиона тонн. Правительство хочет предупредить риск инфляции перед выборами в штате в текущем году и выборами в нижнюю палату парламента в следующем году.

Министры порекомендовали предприятиям немедленно прекратить экспорт сахара. Однако известно, что поставщики уже отгрузили большую часть продукции в соответствии с установленной на год фиксированной квотой. Не отправленными за границу остались двести тысяч тонн сахара.

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