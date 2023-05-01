МВФ: зафиксирован постепенный отказ от доллара на валютных рынках

МВФ: зафиксирован постепенный отказ на валютных рынках от доллара
Эксперты фиксируют постепенный отказ на валютных рынках от американского доллара, рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Георгиева сообщила о перспективах доллара во время выступления в аналитическом Институте Милкена в Вашингтоне.
По ее данным, популярность доллара постепенно падает. Вместе с тем, добавила она, в настоящее время «альтернативы ему нет».
Ранее Георгиева сообщила, что на фоне международной повестки значительно выросли риски для глобальной финансовой стабильности.
Глава МВФ предположила, что рост мировой экономики не превысит 3,8% в 2023 году.