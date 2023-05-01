МВФ: зафиксирован постепенный отказ от доллара на валютных рынках

Эксперты фиксируют постепенный отказ на валютных рынках от американского доллара, рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Георгиева сообщила о перспективах доллара во время выступления в аналитическом Институте Милкена в Вашингтоне.

По ее данным, популярность доллара постепенно падает. Вместе с тем, добавила она, в настоящее время «альтернативы ему нет».

Ранее Георгиева сообщила, что на фоне международной повестки значительно выросли риски для глобальной финансовой стабильности.