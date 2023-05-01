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МВФ: зафиксирован постепенный отказ на валютных рынках от доллара

Эксперты фиксируют постепенный отказ на валютных рынках от американского доллара, рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА «Новости».

МВФ: зафиксирован постепенный отказ от доллара на валютных рынках
© РИА Новости

Отмечается, что Георгиева сообщила о перспективах доллара во время выступления в аналитическом Институте Милкена в Вашингтоне.

По ее данным, популярность доллара постепенно падает. Вместе с тем, добавила она, в настоящее время «альтернативы ему нет».

Ранее Георгиева сообщила, что на фоне международной повестки значительно выросли риски для глобальной финансовой стабильности.

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Глава МВФ предположила, что рост мировой экономики не превысит 3,8% в 2023 году.

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