Китай стал лидером на мировом рынке IPO

Китайским компаниям в 2023 году удалось привлечь $19,5 млрд в ходе первичных размещений акций. Так, Китай признан мировым лидером на рынках IPO, сообщает Financial Times.

Американские компании привлекли $3,8 млрд. Среди факторов, которые повлияли на рост активности на рынке IPO в Китае, — решение властей отменить жесткие ограничения в связи с пандемией COVID-19 и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской (Shanghai Stock Exchange, SSE) и Шэньчжэньской фондовых биржах (Shenzhen Stock Exchange, SZSE).

На активность на американском рынке IPO повлияли Увеличение ставок ФРС, стабильно высокая инфляция и опасения по поводу экономического спада.

Издание указывает и на снижение интереса к новым размещением на рынке из-за банковских потрясений США.