Рубль продолжил устойчивый рост по отношению к основным валютам
Курс рубля во вторник, 2 мая, продолжает уверенно подниматься по отношению к основным валютам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара по состоянию на 16.28 мск упал на 45 копеек, до 79,80 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 87,50 рубля, юаня – на 11 копеек, до 11,48 рубля.
Напомним, что в пятницу, 28 апреля, курс американской валюты снизился на 1,08 рубля. Юань упал на 12 копеек, евро - на 1,05 рубля.
По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, на валютный рынок влияет целый ряд факторов. В частности, «улучшение ситуации с притоком в страну иностранной валюты».
Эксперты предположили, что тенденция к ослаблению доллара на валютном рынке сохранится как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Они полагают, что американская валюта постепенно опустится до 74-76 рублей.