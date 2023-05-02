Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, это произошло впервые с 27 марта.

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Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее в МВФ заявили, что цены на энергоносители остаются высокими, а Москва на фоне западных санкций сумела перенаправить экспорт сырья в дружественные государства.