Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, это произошло впервые с 27 марта.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее в МВФ заявили, что цены на энергоносители остаются высокими, а Москва на фоне западных санкций сумела перенаправить экспорт сырья в дружественные государства.
28 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов по старым договорам с дружественными странами вне зависимости от потолка цен.