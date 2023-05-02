В ремонте «Сахалина-2» увидели угрозу мировому газовому рынку

Плановое техобслуживание российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» в этом году будет впервые проводиться без участия иностранных подрядчиков и рискует затянуться. Длительная остановка призводства, в свою очередь, может привести к серьезному сокращению поставок газа на мировой рынок, предупреждает Bloomberg.

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Ежегодный ремонт запланирован на июль 2023 года, работы продлятся примерно 40 дней. Однако трейдеры СПГ обеспокоены тем, что Россия не успеет завершить работы в указанные сроки. Участники рынка объясняют, что техобслуживание такого массива оборудования — трудоемкий процесс, а Москве в этот раз придется ремонтировать заводы самостоятельно, без помощи зарубежных компаний, которые вышли из проекта на фоне начала военных действий на Украине.

Эксперты считают, что в случае долгого простоя производства возникнет угроза роста цен в то время, когда страны будут закупать топливо для следующего отопительного сезона. Кроме того, снижение экспорта российского СПГ с «Сахалина-2» усилит глобальную конкуренцию за данный вид топлива между Азией и Европой.