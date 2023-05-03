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Курс доллара упал ниже 79 рублей

Рубль в среду, 3 мая, растет к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 79 рублей впервые с 4 апреля, следует из данных Московской биржи.

К 11:27 мск американская валюта упала в цене на 82 копейки до 78,97 рубля. В 11:33 она торговалась по 78,98 рубля. К этому же времени курс евро упал на 58 копеек, до 87,27 рубля. Курс юаня упал до 11,408 рубля, (-0,77%).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов в мае.

Как заявил в беседе с Life эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, если цены на нефть не ускорят снижение, после 10 мая американская валюта будет находиться на уровне 78–80 рублей, что будет соответствовать 85,5–87,7 рубля за евро.

Глава МВФ признала постепенный отказ от доллара в мире

Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что эксперты фиксируют постепенный отказ на валютных рынках от американского доллара.

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