Норвегия нарастит добычу нефти и газа в Баренцевом море

По данным агентства, эксперты предполагают, что в Баренцевом море может находиться порядка 60% неизведанных запасов нефти и газа Норвегии. Однако их добычу до сих пор осложняли сложные условия и потребность в больших финансовых вложениях. При этом после начала конфликта на Украине власти страны резко изменили свое мнение о перспективах нефтедобычи в Баренцевом море и начали призывать компании к скорейшему освоению воды Арктики. Осло раздаст на эти цели лицензии на разведывательные работы на 92 участках.