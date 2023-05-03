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Норвегия нарастит объем добычи нефти и газа в Баренцевом море

Норвежские нефтяные компании намерены возобновить планы по разработке новых месторождений в Баренцевом море. Об этом сообщает Bloomberg.

Норвегия нарастит добычу нефти и газа в Баренцевом море
© РИА Новости

По данным агентства, эксперты предполагают, что в Баренцевом море может находиться порядка 60% неизведанных запасов нефти и газа Норвегии. Однако их добычу до сих пор осложняли сложные условия и потребность в больших финансовых вложениях. При этом после начала конфликта на Украине власти страны резко изменили свое мнение о перспективах нефтедобычи в Баренцевом море и начали призывать компании к скорейшему освоению воды Арктики. Осло раздаст на эти цели лицензии на разведывательные работы на 92 участках.

В Норвегии рассчитывают с помощью открытия новых месторождений сохранить статус ключевого поставщика сырья в Европу. На данный момент страна добывает нефть и газ в Баренцевом море на двух пунктах — Goliat и Snohvit. Однако их стало недостаточно, чтобы покрыть резко возросший спрос на сырье в ЕС.

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