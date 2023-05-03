Новак: ОПЕК+ оценит текущее снижение цен на нефть

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины падения цены нефти, перспективы, как дальше будет развиваться [ситуация], может это краткосрочное», — сказал он на Кавказской инвестиционной выставке в ответ на вопрос от журналиста о том, может ли ОПЕК+ принять меры из-за резкого снижения цены нефти.