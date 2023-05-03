Новак: ОПЕК+ оценит текущее снижение цен на нефть
ОПЕК+ оценит нынешнее снижение цен на нефть, чтобы понимать причины, перспективы и дальнейшее развитие ситуации, оно может быть краткосрочным. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.
«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины падения цены нефти, перспективы, как дальше будет развиваться [ситуация], может это краткосрочное», — сказал он на Кавказской инвестиционной выставке в ответ на вопрос от журналиста о том, может ли ОПЕК+ принять меры из-за резкого снижения цены нефти.
Накануне цены на нефть марки Brent с поставкой в июле упали до 72 долларов за баррель. До этого до данной отметки они опускались 20 марта 2023 года.