Цены на газ в Европе упали ниже 423 долларов

Стоимость июньских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала ниже 423 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов газ в Европе стоил 422,8 доллара за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива колебалась от 414,7 до 430,6 долларов. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 422,6 долларов, показав снижение в 1%. Во вторник, 2 мая, он стоил 426,9 долларов за тысячу кубометров.