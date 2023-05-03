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Цены на газ в Европе упали ниже 423 долларов за тысячу кубометров

Стоимость июньских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала ниже 423 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали ниже 423 долларов
© РИА Новости

На открытии торгов газ в Европе стоил 422,8 доллара за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива колебалась от 414,7 до 430,6 долларов. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 422,6 долларов, показав снижение в 1%. Во вторник, 2 мая, он стоил 426,9 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent упала на 5,16% до 75,3 долларов за баррель, а WTI — на 5,12% до 71,9 долларов за баррель.

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