Цена золота приблизилась к историческому максимуму

Цена золота в четверг утром демонстрирует рост выше уровня в 2052 доллара за тройскую унцию после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение приближается к историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

К 8.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 15,75 доллара, или на 0,77%, до 2052,85 доллара за тройскую унцию.

Это самое высокое значение после исторического максимума в 2020 (2089 долларов за тройскую унцию). Июльский фьючерс на серебро повышается в цене на 1,38%, до 26,038 доллара за унцию.

Накануне регулятор принял решение о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Вместе с тем он подал сигнал о грядущей паузе в цикле роста учетной ставки. Федрезерв планирует прибегнуть к этому для того, чтобы оценить экономическую ситуацию в стране.

За этим последовало ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США, которые составляют альтернативу драгоценному металлу в качестве активов-убежищ.