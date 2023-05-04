$79.31-0.6587.58-0.08

Цена золота приблизилась к историческому максимуму

Цена золота в четверг утром демонстрирует рост выше уровня в 2052 доллара за тройскую унцию после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение приближается к историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

Цена золота приблизилась к историческому максимуму
© РИА Новости

К 8.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 15,75 доллара, или на 0,77%, до 2052,85 доллара за тройскую унцию.

Это самое высокое значение после исторического максимума в 2020 (2089 долларов за тройскую унцию). Июльский фьючерс на серебро повышается в цене на 1,38%, до 26,038 доллара за унцию.

Накануне регулятор принял решение о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Вместе с тем он подал сигнал о грядущей паузе в цикле роста учетной ставки. Федрезерв планирует прибегнуть к этому для того, чтобы оценить экономическую ситуацию в стране.

За этим последовало ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США, которые составляют альтернативу драгоценному металлу в качестве активов-убежищ.

Ранее сообщалось, что стоимость золота в Японии четвертый день подряд обновила исторический максимум в связи с ростом интереса инвесторов к этому активу на фоне нестабильности на мировом финансовом рынке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий