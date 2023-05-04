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Курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с 3 апреля

Курс американской валюты впервые с 3 апреля упал ниже 78 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.

Отмечается, что утром 4 апреля курс доллара показывал положительную динамику по отношению к рублю. Он вырос на 1,75 копеек и составил 79,22 рубля.

По данным на 15:55 мск курс американской валюты упал на 1,54%, до 77,98 рубля.

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Курс евро на утренних торгах упал на 4,25 копеек и составил 87,68 рубля. Днем падение курса продолжилось. По состоянию на 16:05 мск евро снизился на 2,07%, до 85,9 рубля.

По мнению экспертов, на курсы валют влияют такие факторы, как улучшение прогноза Банка России по российской экономике, стабилизация ситуации с валютной выручкой.

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