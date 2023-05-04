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Казахстан приостановил перевозки нефтепродуктов в Тамань после пожара на НПЗ

Оператор «Казахстанские железные дороги» заявил о приостановке с 8 мая транзита нефтепродуктов в сторону российского порта Тамань. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Казахстан приостановил перевозки нефтепродуктов в Тамань после пожара на НПЗ
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что эта мера введена по просьбе российской стороны. Она коснется только грузополучателя «Таманьнефтегаз», являющегося оператором таманского перегрузочного комплекса углеводородов.

Названа причина пожара на кубанском НПЗ

По данным телеканала, ограничения вызваны отсутствием свободных резервуаров для выгрузки нефтепродуктов на терминале.

Напомним, что предположительно из-за атаки беспилотника ночью 3 мая загорелся резервуар «Таманьнефтегаза» с нефтепродуктами, расположенный в поселке Волна.

Площадь пожара составила порядка 1,2 тыс. кв. м. Ему был присвоен высший ранг сложности. Огнеборцы справились с ним спустя 20 часов.

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