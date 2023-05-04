Казахстан приостановил перевозки нефтепродуктов в Тамань после пожара на НПЗ

Оператор «Казахстанские железные дороги» заявил о приостановке с 8 мая транзита нефтепродуктов в сторону российского порта Тамань. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В пресс-службе пояснили, что эта мера введена по просьбе российской стороны. Она коснется только грузополучателя «Таманьнефтегаз», являющегося оператором таманского перегрузочного комплекса углеводородов.

По данным телеканала, ограничения вызваны отсутствием свободных резервуаров для выгрузки нефтепродуктов на терминале.

Напомним, что предположительно из-за атаки беспилотника ночью 3 мая загорелся резервуар «Таманьнефтегаза» с нефтепродуктами, расположенный в поселке Волна.