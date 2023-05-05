В Белом доме заявили о выгоде дефолта в США для России и Китая

«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из "хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу», — отметила она. Янг пояснила, что Москва и Пекин представят это как доказательство неэффективности демократии.