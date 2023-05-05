В Белом доме заявили о выгоде дефолта в США для России и Китая

Объявление дефолта в США сыграет на руку Китаю и России. Такое мнение выразила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает газета The Washington Post.
«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из "хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу», — отметила она. Янг пояснила, что Москва и Пекин представят это как доказательство неэффективности демократии.
В феврале бюджетное управление конгресса США предупредило, что страна может столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре текущего года. Американская администрация призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.