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В Белом доме заявили о выгоде дефолта в США для России и Китая

Объявление дефолта в США сыграет на руку Китаю и России. Такое мнение выразила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает газета The Washington Post.

В Белом доме заявили о выгоде дефолта в США для России и Китая
© Onathan Ernst / Reuters

«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из "хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу», — отметила она. Янг пояснила, что Москва и Пекин представят это как доказательство неэффективности демократии.

В феврале бюджетное управление конгресса США предупредило, что страна может столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре текущего года. Американская администрация призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.

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