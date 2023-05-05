Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте рухнул максимально за три года

По итогам марта текущего года объем заказов промышленных предприятий Германии сократился на 10,7% в сравнении с показателями предыдущего месяца. За первый месяц весны падение оказалось самым большим с апреля 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статистические данные Министерства экономики ФРГ.

"Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года", - говорится в материале.

При этом мартовское падение оказалось значительно больше прогнозируемого аналитиками уровня. Эксперты, опрошенные Trading Economics, предполагали, что объем заказов промышленных предприятий Германии по итогам первого месяца весны сократится лишь на 2,2%, заключается в статье.