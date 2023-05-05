Озвучены последствия отказа КНР от доллара для США

«Аргентина объявила, что прекратит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая и будет использовать юань. Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны – члены АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем», – говорится в статье.

Также издание отмечает, что общий экспорт Китая в страны с рыночной экономикой превысил совокупный экспорт в США, Евросоюз и Японию. По мнению автора статьи, это можно считать признаком формирования нового торгового порядка. Одновременно с этим импорт потребительских товаров из США снизился на 20,6% за начало 2023 года, если сравнивать с аналогичным временным отрезком 2022 года. Такого сильного падения не было даже во время пандемии коронавируса, а также мирового финансового кризиса в 2008 году.