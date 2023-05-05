Минфин объяснил продажу золота и юаней из средств ФНБ

«В апреле 2023 г. <…> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 4 258,7 млн китайских юаней и 6 408,3 кг золота в обезличенной форме была реализована за 83 153,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», – сообщили в Минфине.