Минфин объяснил продажу золота и юаней из средств ФНБ

Из средств ФНБ было продано золото и юани для финансирования бюджета
Минфин России сообщил, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) продали 4,25 миллиарда юаней и 6,4 тонны золота в общей сумме на 83 миллиарда рублей. Это было сделано для финансирования бюджета. Об этом пишет ТАСС.
«В апреле 2023 г. <…> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 4 258,7 млн китайских юаней и 6 408,3 кг золота в обезличенной форме была реализована за 83 153,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», – сообщили в Минфине.
Ведомство также уточняет, что сейчас на счетах ФНБ находятся 9,233 миллиарда евро, 288,3 миллиарда китайских юаней, 520,9 тонны золота в обезличенной форме и 232,8 миллиона рублей.
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