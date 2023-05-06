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Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России

Польша потребует от Евросоюза запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России. Об этом заявил постоянный представитель Варшавы в ЕС Анджей Садось. Его цитирует РАР.

Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России
© РИА Новости

По его мнению, импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности является «неприемлемым».

«Немедленно должны последовать санкции, учитывая недавние проблемы ЕС с украинским зерном», - сказал Садось.

Брюссель не препятствует импорту российских продуктов на рынки ЕС, опасаясь продовольственного кризиса.

Ранее директор Института торговой политики ВШЭ рассказал, почему торговля РФ и ЕС сохраняет положительное сальдо.

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