Польша потребует от ЕС наложить санкции на импорт продовольствия из России
Польша потребует от Евросоюза запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России. Об этом заявил постоянный представитель Варшавы в ЕС Анджей Садось. Его цитирует РАР.
По его мнению, импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности является «неприемлемым».
«Немедленно должны последовать санкции, учитывая недавние проблемы ЕС с украинским зерном», - сказал Садось.
Брюссель не препятствует импорту российских продуктов на рынки ЕС, опасаясь продовольственного кризиса.
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