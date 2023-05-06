Кишинев сообщил Киеву о планах ограничить импорт украинского зерна
Украина получила уведомление о грядущем временном ограничении на импорт зерна в Молдавию. Об этом сообщает сайт Министерства сельского хозяйства Молдавской республики.
«Вице-премьер Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», - сказано в сообщении.
Министр пояснил, что экспорт молдавского зерна снизился, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах.
В итоге «большое количество отечественного зерна на складах оказывает давление на молдавских фермеров». Они беспокоятся, что у них не окажется места для нового урожая.
«Нашим фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному сезону», - заключил Боля.
Он добавил, что Кишинев согласен обеспечить транзит украинского зерна через страну.
Ранее ЕС запретил экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.