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Кишинев сообщил Киеву о планах ограничить импорт украинского зерна

Украина получила уведомление о грядущем временном ограничении на импорт зерна в Молдавию. Об этом сообщает сайт Министерства сельского хозяйства Молдавской республики.

Кишинев сообщил Киеву о планах ограничить импорт украинского зерна
© РИА Новости

«Вице-премьер Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», - сказано в сообщении.

Министр пояснил, что экспорт молдавского зерна снизился, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах.

В итоге «большое количество отечественного зерна на складах оказывает давление на молдавских фермеров». Они беспокоятся, что у них не окажется места для нового урожая.

«Нашим фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному сезону», - заключил Боля.

Он добавил, что Кишинев согласен обеспечить транзит украинского зерна через страну.

Ранее ЕС запретил экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.

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