Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Рубль может укрепиться на укороченной рабочей неделе после майских праздников. Так считают финансовые аналитики, опрошенные «Российской газетой».

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка заявил, что после 9 мая рубль может еще немного укрепиться. Эксперт оценил диапазон курса как 75-79 за доллар, 83-87 за евро, 10,9-11,4 за юань.

По его мнению, экспортеры будут продавать выручку для предстоящих выплат дивидендов. Спрос на валюту останется пониженным из-за длинных майских праздников.

Кроме того, австрийский Raiffeisenbank закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением дочернего подразделения. Это также может снизить спрос на валюту

Умеренную поддержку окажут валютные интервенции в рамках бюджетного правила. С 10 мая Минфин будет ежедневно продавать юани (в объеме 2 млрд рублей) для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

Негативными факторами остаются геополитические и бюджетные риски, нефтяные цены, сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса РФ.