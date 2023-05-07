$76.82-1.7984.91-2.09

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Рубль может укрепиться на укороченной рабочей неделе после майских праздников. Так считают финансовые аналитики, опрошенные «Российской газетой».

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
© ТАСС

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка заявил, что после 9 мая рубль может еще немного укрепиться. Эксперт оценил диапазон курса как 75-79 за доллар, 83-87 за евро, 10,9-11,4 за юань.

По его мнению, экспортеры будут продавать выручку для предстоящих выплат дивидендов. Спрос на валюту останется пониженным из-за длинных майских праздников.

Россия вернулась в топ-10 экономик мира впервые с 2014 года

Кроме того, австрийский Raiffeisenbank закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением дочернего подразделения. Это также может снизить спрос на валюту

Умеренную поддержку окажут валютные интервенции в рамках бюджетного правила. С 10 мая Минфин будет ежедневно продавать юани (в объеме 2 млрд рублей) для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

Негативными факторами остаются геополитические и бюджетные риски, нефтяные цены, сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса РФ.

Ранее экономист спрогнозировал сильные колебания курса рубля.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий