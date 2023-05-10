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Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для европейских стран

Европейские страны пострадали от повышения цен на нефть со стороны Ирака и Саудовской Аравией, сообщает агентство Bloomberg.

Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для Европы
© ТАСС

Отмечается, что цена на нефть Basrah Medium, которую Багдад установил на июнь, стала самой высокой за последний год. Эр-Рияд также принял решение о повышении цены на черное золото для Европы. При этом, по данным издания, цена на энергоресурс для азиатских стран осталась на стабильном уровне, либо снизилась в сравнении с ценами в прошлом месяце.

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Ранее стало известно, что крупнейшая польская нефтяная компания Orlen теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти. Глава компании Даниэль Обайтек рассказал, что в настоящее время в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель. При этом Обайтек подчеркнул, что такова рыночная стоимость отказа от поддержки России — она распространяется на все компании, придерживающиеся подобной политики.

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