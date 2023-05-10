Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для Европы

Европейские страны пострадали от повышения цен на нефть со стороны Ирака и Саудовской Аравией, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что цена на нефть Basrah Medium, которую Багдад установил на июнь, стала самой высокой за последний год. Эр-Рияд также принял решение о повышении цены на черное золото для Европы. При этом, по данным издания, цена на энергоресурс для азиатских стран осталась на стабильном уровне, либо снизилась в сравнении с ценами в прошлом месяце.