Курс рубля укрепился

Курс российской валюты продолжает укрепляться. В понедельник, 8 мая, он вырос на 20 копеек, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.40 мск курс доллара расчетами на завтра снизился на 20 копеек, до 77,18 рубля. Евро и юань также упали, до 85,40 рубля (на 6 копеек) и 11,13 рубля (на 4 копейки) соответственно.

Отмечается, что в начале торгов курс евро показал положительную динамику, вырос на 14 копеек, до 85,60 рубля, доллар упал на 3 копейки, стоимость юаня не изменилась по сравнению с итогами прошлых торгов, прошедших в пятницу, 6 мая.