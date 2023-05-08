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Курс рубля снова поднялся на торгах

Курс российской валюты продолжает укрепляться. В понедельник, 8 мая, он вырос на 20 копеек, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс рубля укрепился
© ТАСС

По состоянию на 10.40 мск курс доллара расчетами на завтра снизился на 20 копеек, до 77,18 рубля. Евро и юань также упали, до 85,40 рубля (на 6 копеек) и 11,13 рубля (на 4 копейки) соответственно.

Отмечается, что в начале торгов курс евро показал положительную динамику, вырос на 14 копеек, до 85,60 рубля, доллар упал на 3 копейки, стоимость юаня не изменилась по сравнению с итогами прошлых торгов, прошедших в пятницу, 6 мая.

Эксперты полагают, что тенденция на постепенное укрепление рубля сохранится в ближайшие месяцы. По их мнению, это обусловлено рядом факторов. В том числе, относительной стабилизацией рынка энергоресурсов, ростом валютной выручки, мерами российских финансовых организаций.

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