Валютные резервы Китая в апреле 2023 года выросли до максимума с февраля 2022 года

Китайские валютные резервы выросли в апреле 2023 года на $21 млрд, до $3,205 трлн относительно $3,184 трлн в марте. Информацию об этом пресс-служба Государственного управления валютного контроля (SAFE) опубликовала на своем сайте.

Объем резервов валюты в стране в апреле стал максимальным с февраля 2022 года.

Запасы золота в Китае на конец апреля составляли 66,76 млн унций. В марте показатель был на уровне 66,5 млн унций. В выражении стоимости этот актив вырос до $132,25 млрд в апреле с $131,65 млрд в марте.

На прошлой неделе во Всемирном совете по золоту (World Gold Council, WGC) сообщили о приобретении рекордных 228 т золота мировыми Центробанками по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года.